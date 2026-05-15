鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-15 17:56

健身連鎖品牌世界健身 - KY (2762-TW) 今 (15) 日在台中舉辦 2026 年度主題春酒，全台 144 家分店、近 5000 名員工齊聚，世界健身董事長柯約翰表示，今年全台展店計畫預計再新增 12-15 家，會員人數也將突破 50 萬人，樂觀看營運成長。

世界健身-KY全年新增12-15家 看好健身業成長。(圖：世界健身提供)

世界健身去年合併營收 109.8 億元，創歷史新高紀錄，稅後純益 2.19 億元，年增多達 3.45 倍，每股純益 (EPS)2.01 元，為連續第四個季度成長，並創掛牌以來單季新高。

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展望 2026 年，柯約翰指出， 4 月已在彰化縣溪湖鎮開設最新據點，另有 5 家據點目前在建置中，包括台南中華東、苗栗市、內湖星雲、台北士林和台北汐科等，對營運深具信心，尤其夏季月份整體營運動能加速。

而為在健身業中做出差異化，世界健身打造健身 2.0 世代，結合醫學與健身推「健康管理平台」，透過血液檢查和體適能檢測的結果，將數據綜合生成會員專屬健康管理報告，以進行改善和營養管理。

另一方面，世界健身全台 44 家分店引進皮拉提斯核心床與數位平台，待教練培訓完成後，預計於 6 月正式啟動銷售，同時，完成與 The abs company 的合作計劃，獨家引進 3 款專利器材打造翹臀實驗室。