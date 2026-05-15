外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.47%，報0.7867元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日20:40，美元/瑞郎上漲0.0037點漲幅達0.47%，暫報0.7867點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.31%
- 近 1 週：+0.33%
- 近 3 月：+2.03%
- 近 6 月：-1.35%
- 今年以來：-1.24%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.85，本日上漲1.19%
- 美元/新加坡幣相關性0.79，本日上漲0.35%
- 美元/加幣相關性0.73，本日上漲0.31%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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