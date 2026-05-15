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外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.47%，報0.7867元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日20:40，美元/瑞郎上漲0.0037點漲幅達0.47%，暫報0.7867點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.31%
  • 近 1 週：+0.33%
  • 近 3 月：+2.03%
  • 近 6 月：-1.35%
  • 今年以來：-1.24%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.85，本日上漲1.19%
  • 美元/新加坡幣相關性0.79，本日上漲0.35%
  • 美元/加幣相關性0.73，本日上漲0.31%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.82，本日上漲0.43%
  • 歐元/美元相關性-0.81，本日上漲0.41%
  • 紐元/美元相關性-0.76，本日上漲1.22%

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美元/瑞郎0.7866+0.46%
加幣/美元0.7269-0.25%
英鎊/美元1.3352-0.34%
歐元/美元1.1626-0.37%
紐元/美元0.5843-1.15%

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