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外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.03%，報16.6458元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日15:00，美元/南非蘭特上漲0.17點漲幅達1.03%，暫報16.6458點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.86%
  • 近 1 週：+0.16%
  • 近 3 月：+3.41%
  • 近 6 月：-3.50%
  • 今年以來：-0.54%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.84，本日上漲0.25%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.84，本日上漲0.91%
  • 美元/韓元相關性0.83，本日上漲0.6%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.78，本日上漲0.93%
  • 澳元/美元相關性-0.75，本日上漲0.86%
  • 歐元/美元相關性-0.72，本日上漲0.32%

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美元/南非蘭特16.604+0.78%
韓元/美元0.0007+0.00%
紐元/美元0.5849-1.05%
澳元/美元0.7161-0.80%
歐元/美元1.1640-0.25%

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