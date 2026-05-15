外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.03%，報16.6458元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日15:00，美元/南非蘭特上漲0.17點漲幅達1.03%，暫報16.6458點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.86%
- 近 1 週：+0.16%
- 近 3 月：+3.41%
- 近 6 月：-3.50%
- 今年以來：-0.54%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.84，本日上漲0.25%
- 美元/墨西哥披索相關性0.84，本日上漲0.91%
- 美元/韓元相關性0.83，本日上漲0.6%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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