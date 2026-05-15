外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.04%，報9.4417元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日14:00，美元/瑞典克朗上漲0.0967點漲幅達1.04%，暫報9.4417點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.87%
- 近 1 週：+0.89%
- 近 3 月：+4.96%
- 近 6 月：-0.95%
- 今年以來：+1.58%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.85，本日上漲0.27%
- 美元/瑞郎相關性0.85，本日上漲0.38%
- 美元/南非蘭特相關性0.77，本日上漲1.06%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
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