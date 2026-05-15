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外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.04%，報9.4417元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日14:00，美元/瑞典克朗上漲0.0967點漲幅達1.04%，暫報9.4417點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.87%
  • 近 1 週：+0.89%
  • 近 3 月：+4.96%
  • 近 6 月：-0.95%
  • 今年以來：+1.58%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.85，本日上漲0.27%
  • 美元/瑞郎相關性0.85，本日上漲0.38%
  • 美元/南非蘭特相關性0.77，本日上漲1.06%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日上漲0.31%
  • 紐元/美元相關性-0.87，本日上漲0.88%
  • 英鎊/美元相關性-0.84，本日上漲0.43%

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美元/瑞典克朗9.4228+0.83%
南非蘭特/美元0.0602-0.66%
歐元/美元1.1642-0.23%
紐元/美元0.5851-1.02%
英鎊/美元1.3378-0.15%

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