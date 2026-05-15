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外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.12%，報9.3133元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日14:20，美元/挪威克朗上漲0.1029點漲幅達1.12%，暫報9.3133點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.49%
  • 近 1 週：-0.82%
  • 近 3 月：-2.82%
  • 近 6 月：-8.47%
  • 今年以來：-8.37%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.58，本日上漲0.89%
  • 美元/加幣相關性0.49，本日上漲0.17%
  • 美元/瑞郎相關性0.47，本日上漲0.29%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.56，本日上漲0.8%
  • 歐元/美元相關性-0.51，本日上漲0.24%
  • 紐元/美元相關性-0.48，本日上漲0.81%

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美元/挪威克朗9.3102+1.08%
加幣/美元0.7275-0.17%
澳元/美元0.7162-0.79%
歐元/美元1.1642-0.23%
紐元/美元0.5850-1.03%

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