外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.12%，報9.3133元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日14:20，美元/挪威克朗上漲0.1029點漲幅達1.12%，暫報9.3133點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.49%
- 近 1 週：-0.82%
- 近 3 月：-2.82%
- 近 6 月：-8.47%
- 今年以來：-8.37%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.58，本日上漲0.89%
- 美元/加幣相關性0.49，本日上漲0.17%
- 美元/瑞郎相關性0.47，本日上漲0.29%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
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