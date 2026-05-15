外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.8%，報0.5864元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日14:10，紐元/美元下跌0.0047點跌幅達0.8%，暫報0.5864點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.22%
- 近 1 週：-0.45%
- 近 3 月：-2.09%
- 近 6 月：+4.09%
- 今年以來：+2.66%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.87，本日下跌0.22%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.87，本日下跌0.9%
- 美元/南非蘭特相關性-0.78，本日下跌0.91%
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