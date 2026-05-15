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外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.8%，報0.5864元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日14:10，紐元/美元下跌0.0047點跌幅達0.8%，暫報0.5864點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.22%
  • 近 1 週：-0.45%
  • 近 3 月：-2.09%
  • 近 6 月：+4.09%
  • 今年以來：+2.66%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.88，本日下跌0.78%
  • 歐元/美元相關性0.86，本日下跌0.25%
  • 英鎊/美元相關性0.83，本日下跌0.32%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.87，本日下跌0.22%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.87，本日下跌0.9%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.78，本日下跌0.91%

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紐元/美元0.5851-1.02%
澳元/美元0.7161-0.80%
歐元/美元1.1642-0.23%
英鎊/美元1.3377-0.16%
南非蘭特/美元0.0602-0.83%

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