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外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌0.79%，報0.7162元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日14:10，澳元/美元下跌0.0057點跌幅達0.79%，暫報0.7162點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.33%
  • 近 1 週：+0.19%
  • 近 3 月：+2.06%
  • 近 6 月：+10.45%
  • 今年以來：+8.21%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.88，本日下跌0.8%
  • 歐元/美元相關性0.77，本日下跌0.25%
  • 英鎊/美元相關性0.76，本日下跌0.32%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.2%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.79，本日下跌0.9%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.76，本日下跌0.67%

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澳元/美元0.7162-0.79%
紐元/美元0.5851-1.02%
歐元/美元1.1642-0.23%
英鎊/美元1.3377-0.16%

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