外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌0.79%，報0.7162元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日14:10，澳元/美元下跌0.0057點跌幅達0.79%，暫報0.7162點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.33%
- 近 1 週：+0.19%
- 近 3 月：+2.06%
- 近 6 月：+10.45%
- 今年以來：+8.21%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.2%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.79，本日下跌0.9%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.76，本日下跌0.67%
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