鉅亨網新聞中心 2026-05-14 16:20

在 AI 爆發與國產替代浪潮的雙重推動下，中國國產 GPU 領域湧現出被稱為「四小龍」的標竿企業：摩爾線程 (688795-CN)、沐曦股份 (688802-CN)、壁仞科技 (06082-HK) 與天數智芯 (09903-HK)。截至 2026 年 5 月，這些公司在資本市場表現亮眼，摩爾線程與沐曦市值已穩站 3,000 億元人民幣，壁仞與天數智芯突破 1,500 億港元，成為 A 股與港股市場中不可忽視的硬科技力量。

高估值下的現實鴻溝

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然而，在耀眼的市值背後，這四家公司正面臨營收體量有限與持續虧損的嚴峻挑戰。2025 年，四小龍的營收總和僅約 52 億元人民幣，不及本土 ASIC 龍頭寒武紀的 64.97 億元，更僅約為輝達中國區收入的 4%。商業化仍處於早期階段，尚未形成自我造血能力，2025 年摩爾線程、沐曦與天數智芯的淨虧損均在 7 億至 10 億元人民幣之間。

這種高估值、高融資但難盈利的模式，引發了市場對於它們是否會重蹈當年商湯、曠視等「AI 四小龍」覆轍的擔憂。

技術、生態與市場的多重夾擊

中國 GPU 廠商面臨的競爭環境極為殘酷。在技術層面，必須追趕輝達與 AMD 的先發優勢；在生態層面，輝達的 CUDA 平台已建立起極高的護城河，中國廠商雖嘗試透過自研架構相容 CUDA，但編譯轉換帶來的效能損耗通常在 15% 至 30% 之間。

此外，市場份額的爭奪已進入白熱化。隨著美國出口管制收緊，輝達在中國市場份額下滑，但填補真空的主要是華為海思 (市佔率增至 32.6%)，而非 GPU 四小龍。四小龍不僅要在通用 GPU 賽道與巨頭博弈，還要應對華為昇騰、寒武紀以及阿里平頭哥等 ASIC 賽道對手的精準打擊。

機遇與未來洗牌

儘管挑戰重重，當前的環境與過往「AI 四小龍」時期仍有不同。大模型時代對算力的需求是剛需，且國產替代政策提供了進入客戶數據中心的窗口期。特別是當 AI 重心從預訓練轉向推理場景時，更易產生對國產晶片的真實需求。