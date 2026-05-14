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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對信驊(5274-TW)做出2026年EPS預估：中位數由183.75元上修至187.4元，其中最高估值211.82元，最低估值137.14元，預估目標價為20910元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|211.82(211.82)
|385.6
|624.94
|最低值
|137.14(137.14)
|184.02
|393.53
|平均值
|184.04(183.16)
|293.41
|457.21
|中位數
|187.4(183.75)
|304.2
|448.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17,714,000
|29,029,530
|45,774,820
|最低值
|12,719,000
|15,263,000
|29,423,650
|平均值
|15,712,650
|24,027,580
|36,669,620
|中位數
|16,054,890
|24,242,000
|37,435,620
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,927,807
|2,571,308
|1,006,810
|2,105,614
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|9,084,875
|6,459,666
|3,130,395
|5,210,128
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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