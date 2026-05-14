盤中速報 - 晶豪科(3006)大漲9.7%，報237.5元
鉅亨網新聞中心
晶豪科(3006-TW)14日09:01股價上漲21元，報237.5元，漲幅9.7%，成交2,568張。
晶豪科(3006-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)。類比積體電路、類比與數位混合積體電路。與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。
近5日股價上漲8.25%，集中市場加權指數上漲0.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+12,129 張
- 外資買賣超：+12,461 張
- 投信買賣超：+46 張
- 自營商買賣超：-378 張
- 融資增減：+2,229 張
- 融券增減：-6 張
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