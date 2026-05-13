鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco de Chile - ADR(BCH-US)EPS預估下修至2.77元，預估目標價為42.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Banco de Chile - ADR(BCH-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.83元下修至2.77元，其中最高估值2.99元，最低估值2.55元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.99(2.99)
|3.34
|3.57
|最低值
|2.55(2.55)
|2.78
|3.07
|平均值
|2.79(2.8)
|3.06
|3.34
|中位數
|2.77(2.83)
|3.05
|3.41
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|37.69億
|40.83億
|45.12億
|最低值
|34.26億
|36.78億
|39.16億
|平均值
|35.74億
|38.70億
|42.00億
|中位數
|35.64億
|38.38億
|42.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.06
|3.19
|2.93
|2.53
|2.48
|營業收入
|38.65億
|62.18億
|62.42億
|50.87億
|47.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco de Chile - ADR(BCH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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