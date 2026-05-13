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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco de Chile - ADR(BCH-US)EPS預估下修至2.77元，預估目標價為42.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Banco de Chile - ADR(BCH-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.83元下修至2.77元，其中最高估值2.99元，最低估值2.55元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.99(2.99)3.343.57
最低值2.55(2.55)2.783.07
平均值2.79(2.8)3.063.34
中位數2.77(2.83)3.053.41

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值37.69億40.83億45.12億
最低值34.26億36.78億39.16億
平均值35.74億38.70億42.00億
中位數35.64億38.38億42.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.063.192.932.532.48
營業收入38.65億62.18億62.42億50.87億47.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco de Chile - ADR(BCH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBCH

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