鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Financial Group Inc(AFG-US)EPS預估上修至11.73元，預估目標價為139.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對American Financial Group Inc(AFG-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.53元上修至11.73元，其中最高估值12.45元，最低估值11元，預估目標價為139.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.45(12.45)
|12.5
|13.05
|最低值
|11(10.9)
|11.75
|12.25
|平均值
|11.67(11.57)
|12.12
|12.65
|中位數
|11.73(11.53)
|12.08
|12.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|82.09億
|84.97億
|88.32億
|最低值
|73.50億
|76.40億
|82.26億
|平均值
|75.67億
|78.86億
|85.29億
|中位數
|74.44億
|77.70億
|85.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|23.30
|10.53
|10.05
|10.57
|10.08
|營業收入
|62.27億
|67.73億
|77.32億
|82.78億
|81.17億
詳細資訊請看美股內頁：
American Financial Group Inc(AFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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