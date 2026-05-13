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鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Financial Group Inc(AFG-US)EPS預估上修至11.73元，預估目標價為139.00元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對American Financial Group Inc(AFG-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.53元上修至11.73元，其中最高估值12.45元，最低估值11元，預估目標價為139.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值12.45(12.45)12.513.05
最低值11(10.9)11.7512.25
平均值11.67(11.57)12.1212.65
中位數11.73(11.53)12.0812.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值82.09億84.97億88.32億
最低值73.50億76.40億82.26億
平均值75.67億78.86億85.29億
中位數74.44億77.70億85.29億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS23.3010.5310.0510.5710.08
營業收入62.27億67.73億77.32億82.78億81.17億

詳細資訊請看美股內頁：
American Financial Group Inc(AFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAFG

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