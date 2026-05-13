鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估下修至0.55元，預估目標價為13.27元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對如瑞迪博士 ADR(RDY-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.56元下修至0.55元，其中最高估值0.71元，最低估值0.43元，預估目標價為13.27元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.71(0.71)
|0.83
|1.61
|最低值
|0.43(0.43)
|0.54
|0.61
|平均值
|0.54(0.55)
|0.67
|0.84
|中位數
|0.55(0.56)
|0.69
|0.72
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|40.40億
|46.57億
|48.44億
|最低值
|34.94億
|39.04億
|42.09億
|平均值
|37.59億
|41.52億
|44.29億
|中位數
|37.63億
|41.38億
|44.25億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.38
|0.68
|0.81
|0.80
|營業收入
|28.78億
|30.60億
|33.72億
|38.50億
詳細資訊請看美股內頁：
如瑞迪博士 ADR(RDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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