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鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估下修至0.55元，預估目標價為13.27元

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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對如瑞迪博士 ADR(RDY-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.56元下修至0.55元，其中最高估值0.71元，最低估值0.43元，預估目標價為13.27元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值0.71(0.71)0.831.61
最低值0.43(0.43)0.540.61
平均值0.54(0.55)0.670.84
中位數0.55(0.56)0.690.72

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值40.40億46.57億48.44億
最低值34.94億39.04億42.09億
平均值37.59億41.52億44.29億
中位數37.63億41.38億44.25億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS0.380.680.810.80
營業收入28.78億30.60億33.72億38.50億

詳細資訊請看美股內頁：
如瑞迪博士 ADR(RDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRDY

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