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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.04%，報80.72美元

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Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間13日21:53股價下跌4.28美元，報80.72美元，跌幅5.04%，成交量562,909（股），盤中最高價84.89美元、最低價80.72美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-7.96%
  • 近 1 月：+48.73%
  • 近 3 月：-1.71%
  • 近 6 月：-45.34%
  • 今年以來：-47.58%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A81.76-3.81%

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