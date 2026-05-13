盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.04%，報80.72美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間13日21:53股價下跌4.28美元，報80.72美元，跌幅5.04%，成交量562,909（股），盤中最高價84.89美元、最低價80.72美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.96%
- 近 1 月：+48.73%
- 近 3 月：-1.71%
- 近 6 月：-45.34%
- 今年以來：-47.58%
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