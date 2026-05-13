鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-13 18:43

迅杰 (6243-TW) 今 (13) 日宣布攜手璿元科技參與 XPONENTIAL 2026，展出任務型 UAV 與手持式地面控制站整合方案，聚焦智慧巡檢、公共安全、災害應變與遠端監控等專業應用場域，進一步布局北美無人機市場。

迅杰攜手璿元科技 搶北美無人機市場。(圖：迅杰提供)

XPONENTIAL 2026 為全球無人系統、自主科技與機器人領域的重要國際展會，此次展出結合迅杰於 IC 設計、嵌入式控制與系統控制領域的技術實力，以及璿元科技長期投入無人機平台開發、整機設計與任務酬載整合的實務經驗，共同展示兼具部署彈性與任務應用能力的 UAV 解決方案。

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此次展出內容涵蓋任務型無人機平台、手持式地面控制站、任務酬載整合及衛星通訊應用，展現雙方在無人載具控制、系統整合與客製化應用上的合作成果。

迅杰表示，全球商用無人機市場正逐步由單一載具展示，轉向強調實際場域部署與任務應用能力，需求涵蓋工業巡檢、公共安全、基礎設施維護、能源管理及災害應變等專業領域。隨著國際市場日益重視資安合規、供應鏈安全與系統可靠度，具備半導體、資通訊與精密製造優勢的台灣產業鏈，也迎來切入全球 UAV 供應鏈的重要契機。

迅杰進一步指出，無人機產業的競爭關鍵已不再侷限於飛行載具本身，而是涵蓋飛控、感測、通訊、地面控制系統與整體應用整合能力。透過與璿元科技的合作，雙方將持續深化硬體設計、軟體整合與任務應用服務，提供兼具高可靠度、任務彈性與資安需求的 UAV 解決方案，協助海外合作夥伴建構可信賴的無人機系統應用。