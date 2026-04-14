鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-15 07:30

《MarketWatch》報導，丹麥製藥公司諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 宣布與 OpenAI 展開廣泛合作，將利用人工智慧 (AI) 加速新藥研發，同時提升員工 AI 能力。消息公布當天，諾和諾德在美上市股票周二 (14 日) 收盤上漲 3.6%。

這項合作主要包含兩大面向。首先，諾和諾德計劃利用 AI 分析數據並篩選潛在藥物候選。AI 被視為製藥產業的重要機會，能協助藥廠重新評估既有或過去研發的藥物，應用於不同情況與疾病。

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執行長 Mike Doustdar 表示，「將 AI 融入日常工作，使我們能以前所未有的規模分析數據、發現過去看不到的模式，並更快速地驗證假設。」

公司也計劃利用 OpenAI 技術提升員工 AI 素養，並尋求在製造、供應鏈等部門提升效率。諾和諾德以胰島素產品聞名，並成功推出具突破性的 GLP-1 藥物 Ozempic 與 Wegovy，並表示今年將啟動相關試驗計畫。

近年來，傳統藥廠紛紛與 AI 公司合作。2024 年，Sanofi(SNY-US) 與 OpenAI 及 Formation Bio 合作開發 AI 藥物研發平台，而禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 去年與輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 合作建置超級電腦與創新實驗室。

同時，一批「AI 生技」公司也正在崛起，透過 AI 自行研發藥物或與傳統藥廠合作，包括去年底於香港上市的 Insilico Medicine，以及 Google DeepMind 分拆公司 Isomorphic Labs。後者已與禮來與 Novartis(NVS-US) 等合作。