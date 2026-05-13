鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至7.74元，預估目標價為73.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.05元下修至7.74元，其中最高估值9.25元，最低估值4.87元，預估目標價為73.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.25(9.25)
|11.13
|12.75
|7
|最低值
|4.87(6.88)
|2.04
|4.15
|7
|平均值
|7.54(8.17)
|7.35
|8.43
|7
|中位數
|7.74(8.05)
|7.08
|8.1
|7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|459.40億
|467.20億
|411.17億
|最低值
|414.09億
|416.86億
|411.17億
|平均值
|436.75億
|442.03億
|411.17億
|中位數
|436.75億
|442.03億
|411.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.28
|4.68
|3.65
|6.00
|2.28
|營業收入
|175.96億
|257.29億
|230.68億
|226.93億
|252.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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