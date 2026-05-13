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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至7.74元，預估目標價為73.00元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.05元下修至7.74元，其中最高估值9.25元，最低估值4.87元，預估目標價為73.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.25(9.25)11.1312.757
最低值4.87(6.88)2.044.157
平均值7.54(8.17)7.358.437
中位數7.74(8.05)7.088.17

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值459.40億467.20億411.17億
最低值414.09億416.86億411.17億
平均值436.75億442.03億411.17億
中位數436.75億442.03億411.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.284.683.656.002.28
營業收入175.96億257.29億230.68億226.93億252.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSUN

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