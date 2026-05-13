國發天使投資規模破43億元 攜手櫃買中心推「創櫃板輔導計畫」助新創上市櫃

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-13 11:20

為加速新創企業規模化並順利對接資本市場，行政院國發基金創業天使投資方案與櫃買中心攜手合作，今 (13) 日宣布正式推出專屬「創櫃板登板輔導計畫」，為新創生態圈注入強勁動能，透過政府的信賴加持與專業輔導，協助新創企業擺脫早期資金侷限，並在強化內部治理後，銜接興櫃及上市櫃。截至 115 年 4 月底止，創業天使投資方案已投資 305 家新創企業，國發基金投資達 43.54 億元，帶動民間共同投資 184.93 億元。

國發天使投資規模破43億 攜手櫃買中心推「創櫃板輔導計畫」助新創上市櫃。（圖: shutterstock）

國發會主委葉俊顯強調，人才與資金是推動新創成長的兩大關鍵。為了落實「人才生態系」與「千億資金」政策，國發會正全面整合創業天使投資方案與百億基金，致力於協助新創企業加速商業應用落地。國發基金不僅提供早期資金挹注，更透過開辦公司治理課程，幫助新創團隊在初創期就建立正確的營運觀念與內部規範，為長期經營打下穩固基礎。

‌



新創企業在度過最艱難的初期存活階段後，如何邁入成長期並建立市場信賴成為關鍵挑戰。此次國發基金與櫃買中心的深度合作，將提供新創企業三大核心資源。

首先是頂級輔導資源，結合國發基金的治理課程與櫃買中心引薦的專業會計師團隊，協助企業建置內部控制與會計制度。這不僅能大幅降低企業支付高昂外部顧問費用的負擔，更能透過體質強化提升資訊揭露品質，增加與資本市場連結的機會。

其次是充沛的資金媒合網絡。創業天使投資方案除提供第一桶金外，亦會在後續現金增資中持續參與，並透過辦理資金媒合會確保成長動能不中斷。此外，透過創櫃板專屬籌資平台，新創企業無需經過繁瑣的公開發行程序，即可向投資大眾或機構法人合法籌資，大幅降低了籌資門檻與成本。