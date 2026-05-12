鉅亨速報 - Factset 最新調查：普瑞瑪瑞卡(PRI-US)EPS預估上修至24.4元，預估目標價為297.50元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對普瑞瑪瑞卡(PRI-US)做出2026年EPS預估：中位數由24元上修至24.4元，其中最高估值24.6元，最低估值23.67元，預估目標價為297.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|24.6(24.6)
|26.85
|29.9
|31.6
|最低值
|23.67(23.67)
|25.57
|27.96
|31.6
|平均值
|24.18(24.14)
|26.37
|28.87
|31.6
|中位數
|24.4(24)
|26.45
|28.82
|31.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|35.05億
|36.74億
|38.81億
|41.28億
|最低值
|34.01億
|35.63億
|38.12億
|41.28億
|平均值
|34.55億
|36.30億
|38.45億
|41.28億
|中位數
|34.42億
|36.47億
|38.41億
|41.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|9.38
|9.74
|15.94
|13.71
|22.91
|營業收入
|27.59億
|27.82億
|28.81億
|31.52億
|33.50億
詳細資訊請看美股內頁：
普瑞瑪瑞卡(PRI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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