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鉅亨速報 - Factset 最新調查：普瑞瑪瑞卡(PRI-US)EPS預估上修至24.4元，預估目標價為297.50元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對普瑞瑪瑞卡(PRI-US)做出2026年EPS預估：中位數由24元上修至24.4元，其中最高估值24.6元，最低估值23.67元，預估目標價為297.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值24.6(24.6)26.8529.931.6
最低值23.67(23.67)25.5727.9631.6
平均值24.18(24.14)26.3728.8731.6
中位數24.4(24)26.4528.8231.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值35.05億36.74億38.81億41.28億
最低值34.01億35.63億38.12億41.28億
平均值34.55億36.30億38.45億41.28億
中位數34.42億36.47億38.41億41.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS9.389.7415.9413.7122.91
營業收入27.59億27.82億28.81億31.52億33.50億

詳細資訊請看美股內頁：
普瑞瑪瑞卡(PRI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPRI

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