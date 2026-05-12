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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Camtek Ltd(CAMT-US)EPS預估上修至3.5元，預估目標價為182.50元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Camtek Ltd(CAMT-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.45元上修至3.5元，其中最高估值3.66元，最低估值3.29元，預估目標價為182.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.66(3.7)4.836.184.98
最低值3.29(3.29)3.744.24.98
平均值3.49(3.48)4.425.334.98
中位數3.5(3.45)4.435.514.98

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.77億7.31億8.81億8.21億
最低值5.50億6.00億6.90億8.21億
平均值5.65億6.78億8.00億8.21億
中位數5.70億6.81億8.33億8.21億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.381.811.632.421.04
營業收入2.70億3.21億3.15億4.29億4.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Camtek Ltd(CAMT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCAMT

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