鉅亨速報 - Factset 最新調查：Camtek Ltd(CAMT-US)EPS預估上修至3.5元，預估目標價為182.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Camtek Ltd(CAMT-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.45元上修至3.5元，其中最高估值3.66元，最低估值3.29元，預估目標價為182.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.66(3.7)
|4.83
|6.18
|4.98
|最低值
|3.29(3.29)
|3.74
|4.2
|4.98
|平均值
|3.49(3.48)
|4.42
|5.33
|4.98
|中位數
|3.5(3.45)
|4.43
|5.51
|4.98
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.77億
|7.31億
|8.81億
|8.21億
|最低值
|5.50億
|6.00億
|6.90億
|8.21億
|平均值
|5.65億
|6.78億
|8.00億
|8.21億
|中位數
|5.70億
|6.81億
|8.33億
|8.21億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.38
|1.81
|1.63
|2.42
|1.04
|營業收入
|2.70億
|3.21億
|3.15億
|4.29億
|4.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Camtek Ltd(CAMT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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