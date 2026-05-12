鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估上修至4.82元，預估目標價為138.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.74元上修至4.82元，其中最高估值6.9元，最低估值3.58元，預估目標價為138.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.9(6.9)
|6.8
|8.23
|最低值
|3.58(3.58)
|4.05
|3.72
|平均值
|4.82(4.81)
|5.4
|6.3
|中位數
|4.82(4.74)
|5.22
|6.66
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|76.59億
|80.53億
|85.57億
|最低值
|72.99億
|75.62億
|77.26億
|平均值
|74.85億
|77.68億
|80.91億
|中位數
|74.79億
|77.44億
|80.43億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-6.64
|-3.73
|6.32
|4.35
|3.14
|營業收入
|37.64億
|37.57億
|65.32億
|71.28億
|71.38億
詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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