鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估上修至4.82元，預估目標價為138.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.74元上修至4.82元，其中最高估值6.9元，最低估值3.58元，預估目標價為138.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.9(6.9)6.88.23
最低值3.58(3.58)4.053.72
平均值4.82(4.81)5.46.3
中位數4.82(4.74)5.226.66

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值76.59億80.53億85.57億
最低值72.99億75.62億77.26億
平均值74.85億77.68億80.91億
中位數74.79億77.44億80.43億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-6.64-3.736.324.353.14
營業收入37.64億37.57億65.32億71.28億71.38億

詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWYNN

相關行情

台股首頁我要存股
永利度假村99.37-2.98%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty