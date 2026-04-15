央行看穩定幣「價格不穩定」 發行CBDC商家原則不得拒絕

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-15 17:54

台灣央行今 (15) 日發布「央行數位貨幣 (CBDC) 對外溝通活動總結報告」並指出，穩定幣有價格不穩定等風險，而 CBDC 則無信用風險與流動性風險；CBDC 作為央行發行的法償貨幣，商家原則上不得拒絕，若要發行，會分階段或區分對象漸進推廣，並傾向制定專法。

央行看穩定幣「價格不穩定」。(鉅亨網資料照)

央行指出，CBDC 由央行發行，屬央行直接負債，無信用風險與流動性風險，並有十足發行準備；而穩定幣的價值與美元或法幣掛勾的虛擬資產，多由非銀行機構發行，主要用於虛擬資產交易，並已逐漸擴及實體經濟的支付，由於有價格不穩定等風險，各國正逐漸加強監管。

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而 CBDC 可分為零售型與批發型兩種。零售型 CBDC 即數位形式的現金，供大眾日常交易使用；批發型 CBDC 即代幣化準備金，用於金融機構間代幣化資產的清算。

考量立法的經濟效益與規範的完整性，若要發行，央行較傾向制定 CBDC 專法，並研擬相關配套措施，而中介機構資格可能是銀行或電子支付機構，將負有洗錢防制 (AML) 及認識你的客戶 (KYC) 責任，且僅能檢視其客戶的交易資訊，以保護用戶隱私。

央行強調，CBDC 是央行發行的法償貨幣，商家原則上不得拒絕，除非法令另有規定或契約約定；另 CBDC 涉及商家之接收設備與網路連線，若要發行，未來或可分階段或區分對象漸進推廣。

其中，零售型 CBDC 規劃採中心化系統，主因需支援高頻、大量的即時交易；系統將整合現有 TWQR 標準，例如小攤商可使用 QR Code 立牌，而大型商家則可整合至現有 POS 機或支援 NFC 支付。

此外，央行已進行無網路情況下離線支付之試驗 (包括卡片)，惟相關技術尚未成熟，加上國際間尚無共通規格，央行將持續研究。