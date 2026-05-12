鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-12 19:33

中鋼 (2002-TW) 今 (12) 日開出 6 月盤價續開高盤，熱軋、冷軋等大宗底材每公噸上漲 1200 元；中鋼說明，第二季傳統旺季需求增溫，下游業者積極回補庫存，鋼價走勢穩步向上。

中鋼表示，從總體經濟來看，美國經濟表現穩健，首季經濟成長率達 2%；歐洲受能源價格震盪致成長動能放緩，中東地緣政治議題仍存變數，惟整體產業韌性尚存。

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中國大陸深入整治內卷式競爭，有助改善惡性低價競爭與過度擴產。台灣受惠於全球 AI 伺服器與半導體供應鏈強勁需求，主計總處公布 115 年第一季台灣經濟成長率達 13.69%，為近 39 年來單季最高。

國際鋼市回溫，加以第二季傳統旺季需求增溫，下游業者積極回補庫存；惟美伊戰事推升原油、海運、能源及合金價格，帶動整體煉鋼成本上揚。此外，中東地區鋼材及半成品出口供給減少，致鋼鐵供給趨於緊俏。

中鋼表示，在需求增溫、成本推升及供給緊縮等三重因素帶動下，鋼價漲勢明確。原料來看，鐵礦砂價格上漲逼近每公噸 113 美元，創近兩年新高，冶金煤價格拉抬至 240 美元左右，煉鋼原物料及能源成本續居高位。

國際鋼鐵行情來看，美國 Nucor 鋼廠連續十六週調漲熱軋售價，當地熱軋出廠行情突破每公噸 1,170 美元，創兩年新高；歐洲防衛措施新制限縮進口供給，當地鋼價維持高檔盤整。

亞洲方面，越南和發、河靜鋼廠熱軋新盤價接連大漲每公噸 50-58 美元，寶鋼新盤亦延續漲勢；國內下游鋼品流通行情漲勢穩健，進口熱冷軋報價近一個月累計上漲每公噸 80~90 美元，鋼價走勢穩步向上。

中鋼表示，考量國際鋼價與國內流通行情上升趨勢、原料成本走勢、國內供需情形及下游客戶競爭力等因素，為確保整體供應鏈穩定，順應行情並合理反映成本，採循序漸進方式調整。