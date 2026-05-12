鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至9.77元，預估目標價為370元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2026年EPS預估：中位數由9.9元下修至9.77元，其中最高估值10.79元，最低估值9.08元，預估目標價為370元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|10.79(11.5)
|18.24
|25.39
|最低值
|9.08(9.65)
|13.35
|16.67
|平均值
|9.78(10.18)
|15.09
|20.94
|中位數
|9.77(9.9)
|14.56
|20.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|51,481,060
|81,518,380
|118,638,600
|最低值
|47,329,000
|63,692,000
|82,071,330
|平均值
|49,464,960
|70,138,660
|96,526,740
|中位數
|49,578,170
|68,415,570
|88,753,930
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|11,015,595
|7,779,428
|5,840,365
|6,836,609
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,933,546
|26,856,031
|33,025,307
|36,781,996
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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