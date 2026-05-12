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鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至9.77元，預估目標價為370元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2026年EPS預估：中位數由9.9元下修至9.77元，其中最高估值10.79元，最低估值9.08元，預估目標價為370元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值10.79(11.5)18.2425.39
最低值9.08(9.65)13.3516.67
平均值9.78(10.18)15.0920.94
中位數9.77(9.9)14.5620.62

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值51,481,06081,518,380118,638,600
最低值47,329,00063,692,00082,071,330
平均值49,464,96070,138,66096,526,740
中位數49,578,17068,415,57088,753,930

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS11,015,5957,779,4285,840,3656,836,609
營業收入
(單位：新台幣千元)		34,933,54626,856,03133,025,30736,781,996

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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