鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)目標價調升至6000元，幅度約33.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對世芯-KY(3661-TW)提出目標價估值：中位數由4500元上修至6000元，調升幅度33.33%。其中最高估值6200元，最低估值3755元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予世芯-KY(3661-TW)評價：積極樂觀17位、保持中立1位、保守悲觀0位。
世芯-KY(3661-TW)今(12日)收盤價為5310元。近5日股價上漲26.47%，相關半導體業近5日上漲2.39%，集中市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至130.48元，預估目標價為4500元
- 美伊釋出停戰意願，台股融資大減百億後強勢反彈，底部訊號已明確？
- 〈台股盤後〉創史上第二大漲點 噴漲1451點站回3萬3 差點攻克月線
- 〈台股開盤〉川普要終戰撤軍了 台股噴漲逾1300點重返3萬3關卡
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇