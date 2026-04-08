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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至130.48元，預估目標價為4500元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2026年EPS預估：中位數由129.5元上修至130.48元，其中最高估值150.94元，最低估值80.08元，預估目標價為4500元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年2029年
最高值150.94(150.94)201.14244.68310.4
最低值80.08(80.08)129.93244.68310.4
平均值128.6(128.27)169.03244.68310.4
中位數130.48(129.5)168.28244.68310.4

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年2029年
最高值86,519,250141,257,000142,199,000181,622,000
最低值39,256,18088,750,000142,199,000181,622,000
平均值72,560,930108,423,420142,199,000181,622,000
中位數75,093,000106,574,000142,199,000181,622,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS5,598,3406,445,7193,325,1701,834,414
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,926,09251,968,57030,481,57613,725,204

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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