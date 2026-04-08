鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至130.48元，預估目標價為4500元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2026年EPS預估：中位數由129.5元上修至130.48元，其中最高估值150.94元，最低估值80.08元，預估目標價為4500元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|150.94(150.94)
|201.14
|244.68
|310.4
|最低值
|80.08(80.08)
|129.93
|244.68
|310.4
|平均值
|128.6(128.27)
|169.03
|244.68
|310.4
|中位數
|130.48(129.5)
|168.28
|244.68
|310.4
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|86,519,250
|141,257,000
|142,199,000
|181,622,000
|最低值
|39,256,180
|88,750,000
|142,199,000
|181,622,000
|平均值
|72,560,930
|108,423,420
|142,199,000
|181,622,000
|中位數
|75,093,000
|106,574,000
|142,199,000
|181,622,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,598,340
|6,445,719
|3,325,170
|1,834,414
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,926,092
|51,968,570
|30,481,576
|13,725,204
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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