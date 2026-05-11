鉅亨速報 - Factset 最新調查：Timken Co.(TKR-US)EPS預估上修至6.12元，預估目標價為127.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Timken Co.(TKR-US)做出2026年EPS預估：中位數由6元上修至6.12元，其中最高估值6.42元，最低估值5.51元，預估目標價為127.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.42(6.25)
|7.82
|8.96
|最低值
|5.51(5.78)
|5.95
|6.93
|平均值
|6.06(6.01)
|6.78
|7.64
|中位數
|6.12(6)
|6.73
|7.51
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|48.44億
|50.49億
|53.01億
|最低值
|47.41億
|49.14億
|50.91億
|平均值
|48.04億
|49.91億
|51.86億
|中位數
|48.12億
|49.88億
|51.57億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.79
|5.48
|5.47
|4.99
|4.11
|營業收入
|41.33億
|44.97億
|47.69億
|45.73億
|45.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Timken Co.(TKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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