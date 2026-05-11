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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Timken Co.(TKR-US)EPS預估上修至6.12元，預估目標價為127.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Timken Co.(TKR-US)做出2026年EPS預估：中位數由6元上修至6.12元，其中最高估值6.42元，最低估值5.51元，預估目標價為127.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.42(6.25)7.828.96
最低值5.51(5.78)5.956.93
平均值6.06(6.01)6.787.64
中位數6.12(6)6.737.51

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值48.44億50.49億53.01億
最低值47.41億49.14億50.91億
平均值48.04億49.91億51.86億
中位數48.12億49.88億51.57億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.795.485.474.994.11
營業收入41.33億44.97億47.69億45.73億45.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Timken Co.(TKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTKR

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Timken Co.117.05-0.78%

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