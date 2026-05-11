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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國食品控股USFD-US的目標價調降至106元，幅度約3.64%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美國食品控股(USFD-US)提出目標價估值：中位數由110元下修至106元，調降幅度3.64%。其中最高估值117元，最低估值94元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予美國食品控股評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀0位。

美國食品控股今(11日)收盤價為84.4元。近5日股價下跌3.64%，標普指數上漲2.33%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股USFD市場預估目標價

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