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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fidelity National Financial Inc(FNF-US)EPS預估下修至5.43元，預估目標價為66.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Fidelity National Financial Inc(FNF-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.52元下修至5.43元，其中最高估值5.54元，最低估值5.11元，預估目標價為66.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.54(5.89)6.417.05
最低值5.11(5.3)5.766.72
平均值5.39(5.52)6.046.89
中位數5.43(5.52)5.976.89

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值158.90億168.93億166.82億
最低值147.93億157.59億166.82億
平均值152.51億162.37億166.82億
中位數151.61億161.48億166.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.444.101.914.652.21
營業收入156.35億115.97億117.88億137.14億145.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Fidelity National Financial Inc(FNF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFNF

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