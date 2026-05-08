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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fidelity National Financial Inc(FNF-US)EPS預估下修至5.71元，預估目標價為66.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Fidelity National Financial Inc(FNF-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.82元下修至5.71元，其中最高估值6.25元，最低估值5.3元，預估目標價為66.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.25(6.25)6.857.03
最低值5.3(5.35)5.866.72
平均值5.71(5.78)6.296.88
中位數5.71(5.82)6.266.88

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值168.59億175.23億184.73億
最低值148.06億157.96億184.73億
平均值157.68億166.78億184.73億
中位數157.03億166.97億184.73億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.444.101.914.652.21
營業收入156.35億115.97億117.88億137.14億145.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Fidelity National Financial Inc(FNF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFNF

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