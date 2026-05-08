鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fidelity National Financial Inc(FNF-US)EPS預估下修至5.71元，預估目標價為66.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Fidelity National Financial Inc(FNF-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.82元下修至5.71元，其中最高估值6.25元，最低估值5.3元，預估目標價為66.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.25(6.25)
|6.85
|7.03
|最低值
|5.3(5.35)
|5.86
|6.72
|平均值
|5.71(5.78)
|6.29
|6.88
|中位數
|5.71(5.82)
|6.26
|6.88
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|168.59億
|175.23億
|184.73億
|最低值
|148.06億
|157.96億
|184.73億
|平均值
|157.68億
|166.78億
|184.73億
|中位數
|157.03億
|166.97億
|184.73億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.44
|4.10
|1.91
|4.65
|2.21
|營業收入
|156.35億
|115.97億
|117.88億
|137.14億
|145.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Fidelity National Financial Inc(FNF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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