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鉅亨速報 - Factset 最新調查：福陸(FLR-US)EPS預估下修至2.64元，預估目標價為56.00元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對福陸(FLR-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.68元下修至2.64元，其中最高估值2.9元，最低估值2.39元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.9(2.9)3.64
最低值2.39(2.39)2.823.5
平均值2.66(2.68)3.283.77
中位數2.64(2.68)3.313.78

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值173.36億189.83億198.58億
最低值154.00億167.09億178.59億
平均值162.80億175.26億187.58億
中位數161.75億171.68億185.57億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.290.730.5412.30-0.31
營業收入124.35億137.44億154.74億163.15億155.03億

詳細資訊請看美股內頁：
福陸(FLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFLR

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