鉅亨速報 - Factset 最新調查：福陸(FLR-US)EPS預估下修至2.64元，預估目標價為56.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對福陸(FLR-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.68元下修至2.64元，其中最高估值2.9元，最低估值2.39元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.9(2.9)
|3.6
|4
|最低值
|2.39(2.39)
|2.82
|3.5
|平均值
|2.66(2.68)
|3.28
|3.77
|中位數
|2.64(2.68)
|3.31
|3.78
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|173.36億
|189.83億
|198.58億
|最低值
|154.00億
|167.09億
|178.59億
|平均值
|162.80億
|175.26億
|187.58億
|中位數
|161.75億
|171.68億
|185.57億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.29
|0.73
|0.54
|12.30
|-0.31
|營業收入
|124.35億
|137.44億
|154.74億
|163.15億
|155.03億
詳細資訊請看美股內頁：
福陸(FLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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