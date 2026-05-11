營收速報 - 立端(6245)4月營收7.00億元年增率高達31.46％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為22.42億元，累計年增率0.21%。
最新價為81.3元，近5日股價下跌0%，相關通信網路類指數上漲1.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-254 張
- 外資買賣超：-233 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-21 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|7.00億
|31%
|-3%
|26/3
|7.22億
|19%
|72%
|26/2
|4.21億
|-26%
|6%
|26/1
|3.98億
|-25%
|-48%
|25/12
|7.72億
|-13%
|50%
|25/11
|5.15億
|-13%
|-29%
立端(6245-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為電腦及其週邊設備及電子零件材料之製造加工買賣.。電腦軟體設計開發買賣業務.。企業電腦化顧問業務及有關資訊處理服務業務.。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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