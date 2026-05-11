鉅亨速報

營收速報 - 立端(6245)4月營收7.00億元年增率高達31.46％

鉅亨網新聞中心

立端(6245-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣7.00億元，年增率31.46%，月增率-3.02%。

今年1-4月累計營收為22.42億元，累計年增率0.21%。

最新價為81.3元，近5日股價下跌0%，相關通信網路類指數上漲1.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-254 張
  • 外資買賣超：-233 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-21 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 7.00億 31% -3%
26/3 7.22億 19% 72%
26/2 4.21億 -26% 6%
26/1 3.98億 -25% -48%
25/12 7.72億 -13% 50%
25/11 5.15億 -13% -29%

立端(6245-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為電腦及其週邊設備及電子零件材料之製造加工買賣.。電腦軟體設計開發買賣業務.。企業電腦化顧問業務及有關資訊處理服務業務.。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收立端

相關行情

台股首頁我要存股
立端81.3+1.50%
美元/台幣31.415-0.05%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty