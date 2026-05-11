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美好證4月底淨值破百億 核心持股有台積電

鉅亨網記者王莞甯 台北

美好證券 (6021-TW) 近期發布 4 月自結稅後純益高達 9.96 億元，每股純益 (EPS) 衝上 3.235 元，每股淨值達 36.44 元；美好證今日表示，4 月淨值較 3 月底顯著增加約 15.7 億元至 112.35 億元，主要歸功於高度集中 AI 產業鏈投資組合，核心持股有台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等。

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美好證每股淨值達 36.44 元。(鉅亨網資料照)

美好證營運主軸為「資產管理」和「高附加價值型財務顧問」雙模式，在多頭市場中發揮效能，而每股配發現金股利 2 元完成填息。


美好證指出，長期布局 AI 產業鏈核心企業投資部位，核心持股有台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)，有效創造可觀收益，隨著 AI 技術大幅提升生產力和效能，將持續為美好證鞏固資產端的回報基礎。

美好證 4 月淨值躍升至 112.35 億元， 相較去年 4 月底約 68.89 億元，年增率高達 63.09%，美好證以「含配息淨值增加額之 30%」作為分派原則，每股配發 2 元現金股利，隨著市場買盤進場完成填息，反映投資人對於公司將「資產增值」轉化為「現金回饋」的營運模式，具備信心。


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美好證券商獲利創高台積電鴻海

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