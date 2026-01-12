鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-12 12:42

電子零組件廠群光 (2385-TW) 受惠於 AI PC 浪潮與邊緣 AI 應用開花結果，今年營運展望樂觀。法人預估群光 2026 年全年營收有望繳出高個位數成長，力拚重返 1000 億元大關，且在產品組合優化下，獲利成長幅度將優於營收增幅。

群光今年營收拚重返千億大關 Edge AI影像與高階鍵盤雙引擎點火。(圖：shutterstock)

群光今年積極擴大在邊緣 AI 的佈局，專注發展邊緣 AI 視覺方案（Edge AI Vision Solution）。透過結合邊緣 AI 與視覺語言模型（VLM），攝影機將具備理解使用者指令並回饋有效資訊的能力，相關技術已導入智慧安防、車隊管理及戶外休閒等場域。

影像產品被視為今年主要成長動能，其中應用於歐美庭院及打獵需求的野生動物追蹤攝影機，預計將於 3 月開始量產。此外，群光也與歐洲車廠合作開發車隊管理系統，加上釣魚攝影機等利基型產品陸續發酵，有望帶動影像事業營收從谷底反轉。

在鍵盤業務方面，儘管近期記憶體缺料可能壓抑整體 PC 市場出貨，但群光在售後市場（AM）市占率高達 5 成以上，受景氣波動影響相對較小。隨著 AI PC 滲透率提升帶動高階背光鍵盤需求，群光作為鍵盤龍頭廠將直接受惠，預期該業務今年仍有高個位數成長空間。

電源業務方面，旗下子公司群電積極跨足 AI 伺服器電源領域，成果預計自今年起逐步顯現。群光預期在鍵盤、影像及電源三大事業同步成長帶動下，今年營運將擺脫去年谷底，呈現逐季向上的態勢。