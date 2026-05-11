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營收速報 - 合勤控(3704)4月營收28.81億元年增率高達43.39％

鉅亨網新聞中心

合勤控(3704-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣28.81億元，年增率43.39%，月增率3.9%。

今年1-4月累計營收為91.91億元，累計年增率1.63%。

最新價為35.05元，近5日股價上漲1%，相關通信網路上漲1.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+777 張
  • 外資買賣超：+785 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 28.81億 43% 4%
26/3 27.73億 25% 58%
26/2 17.60億 -18% -1%
26/1 17.78億 -34% -13%
25/12 20.36億 -37% 17%
25/11 17.39億 -23% -8%

合勤控(3704-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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