營收速報 - 合勤控(3704)4月營收28.81億元年增率高達43.39％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為91.91億元，累計年增率1.63%。
最新價為35.05元，近5日股價上漲1%，相關通信網路上漲1.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+777 張
- 外資買賣超：+785 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|28.81億
|43%
|4%
|26/3
|27.73億
|25%
|58%
|26/2
|17.60億
|-18%
|-1%
|26/1
|17.78億
|-34%
|-13%
|25/12
|20.36億
|-37%
|17%
|25/11
|17.39億
|-23%
|-8%
合勤控(3704-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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