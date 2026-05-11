鉅亨速報

營收速報 - 建舜電(3322)4月營收2.75億元年增率高達31.77％

鉅亨網新聞中心

建舜電(3322-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣2.75億元，年增率31.77%，月增率1.79%。

今年1-4月累計營收為10.60億元，累計年增率10.49%。

最新價為13.15元，近5日股價下跌-2.96%，相關電子零組件類指數上漲12.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+512 張
  • 外資買賣超：+512 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 2.75億 32% 2%
26/3 2.71億 17% 53%
26/2 1.77億 -22% -47%
26/1 3.36億 15% 30%
25/12 2.59億 9% 23%
25/11 2.11億 -23% -16%

建舜電(3322-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為線裝類(含連接器)。電子產品。天線。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收建舜電

相關行情

台股首頁我要存股
建舜電13.15+0.38%
美元/台幣31.415-0.05%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty