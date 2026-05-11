營收速報 - 建舜電(3322)4月營收2.75億元年增率高達31.77％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為10.60億元，累計年增率10.49%。
最新價為13.15元，近5日股價下跌-2.96%，相關電子零組件類指數上漲12.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+512 張
- 外資買賣超：+512 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|2.75億
|32%
|2%
|26/3
|2.71億
|17%
|53%
|26/2
|1.77億
|-22%
|-47%
|26/1
|3.36億
|15%
|30%
|25/12
|2.59億
|9%
|23%
|25/11
|2.11億
|-23%
|-16%
建舜電(3322-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為線裝類(含連接器)。電子產品。天線。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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