鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估上修至24.04元，預估目標價為292.5元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對文曄(3036-TW)做出2026年EPS預估：中位數由23.3元上修至24.04元，其中最高估值28元，最低估值19.4元，預估目標價為292.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|28(26.57)
|32.74
|45.13
|最低值
|19.4(19.4)
|23.68
|27.21
|平均值
|23.62(23.18)
|27.42
|36.17
|中位數
|24.04(23.3)
|28.85
|36.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,432,078,560
|3,539,175,290
|4,788,918,520
|最低值
|1,897,142,000
|2,367,716,000
|3,317,994,160
|平均值
|2,178,391,060
|2,858,209,150
|4,053,456,340
|中位數
|2,254,152,000
|2,685,461,000
|4,053,456,340
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|13,543,724
|9,112,156
|4,012,142
|7,631,123
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,177,948,907
|959,431,897
|594,518,813
|571,197,118
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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