鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估上修至24.04元，預估目標價為292.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對文曄(3036-TW)做出2026年EPS預估：中位數由23.3元上修至24.04元，其中最高估值28元，最低估值19.4元，預估目標價為292.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值28(26.57)32.7445.13
最低值19.4(19.4)23.6827.21
平均值23.62(23.18)27.4236.17
中位數24.04(23.3)28.8536.17

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值2,432,078,5603,539,175,2904,788,918,520
最低值1,897,142,0002,367,716,0003,317,994,160
平均值2,178,391,0602,858,209,1504,053,456,340
中位數2,254,152,0002,685,461,0004,053,456,340

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS13,543,7249,112,1564,012,1427,631,123
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,177,948,907959,431,897594,518,813571,197,118

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
文曄264.5+9.98%
美元/台幣31.415-0.05%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收創高股

偏強
文曄

65%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty