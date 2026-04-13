鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-13 11:01

中華郵政 A7 物流園區近日啟動第一階段試營運，因北台灣郵件作業中心自動化分揀設備尚處於磨合與系統整合階段，導致部分郵件投遞時效受到影響 。中華郵政對此深表歉意，並已於 4 月 10 日及 11 日加派人力強化作業，全力消化積壓郵件 。目前正同步優化流程與系統穩定性，預計 4 月 13 日可逐步恢復正常運作 。未來將持續強化智慧分揀效能，確保服務品質與同仁作業環境平衡 。

有關媒體報導郵政 A7 物流園區近日啟動第一階段試營運，導致部分郵件投遞時效受影響，中華郵政公司說明如下：

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本次郵件延誤，主要係因物流園區北台灣郵件作業中心甫啟用，導入自動化分揀設備並進入實際運作與系統整合階段 。初期運轉過程中，作業流程與設備操作尚在磨合階段，且相關系統串接亦同步進行優化調整，致未能完全發揮整體處理效能 。

郵政公司已即時啟動應變措施，於 4 月 10 日及 11 日加派人力強化日間作業，全力加速處理積壓郵件，並同步優化作業流程及提升系統穩定性，預計 4 月 13 日可逐步恢復正常運作 。

未來北台灣郵件作業中心將持續強化智慧分揀、自動化作業及整體物流效能，逐步提升處理能力與服務品質，以確保郵件投遞時效 。郵政公司為達設備運作穩定，因應措施如下：

首先，加強人員熟悉新設備操作訓練，並積極與工程人員優化機器性能 。其次，增加人工打碼及人工分揀人力作業，並持續調整作業模式 。同時，進行流程檢討並調整整體作業機制，包括人機分工、流程配置及應變模式，務求在確保服務品質的同時，讓第一線同仁能在良善的作業環境下安心執行勤務 。