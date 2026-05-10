鉅亨網新聞中心 2026-05-10 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：球迷幣(PSG)24小時跌幅37.7%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

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近一週漲幅：可汗幣(KNC)近一週漲幅8.27%；本體鏈網(ONT)近一週漲幅7.21%；恩金幣(ENJ)近一週漲幅6.11%。