鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-10 10:54

三星電子罷工風險不斷升高，勞工要求三星電子將各部門營業利潤 15% 分配給員工，並將薪資提高 7%，如若不然，工會成員將從 5 月 21 日起舉行 18 天罷工。

三星電子18天罷工逼近！專家警告最高造成116億美元直接損失。（圖：Shutterstock）

韓國成均館大學教授 Kwon Seok-joon 估計，18 天罷工將給三星造成 10 兆至 17 兆韓元（約 68 億至 116 億美元）的直接損失，並造成更大間接損失。

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三星管理層似乎已經同意將員工獎金制度化，先進行三年試點，之後正式實施。在更早的討論中，三星管理層在更早的討論中幾乎同意將營業利潤 13% 作為獎金發放，但在將其制度化方面卻有所抵觸。

儘管三星管理層讓步，但三星勞工認為福利待遇與競爭對手 SK 海力士相比仍令人失望，且當前管理層的提議是一種分裂工會的策略，敦促成員堅持總罷工計畫。

受到人工智慧行業龐大需求影響，今年記憶體晶片出現前所未有的搶貨熱潮，極大推高了 SK 海力士和三星電子的股價，兩家公司目前都已經刷新股價歷史紀錄。

SK 海力士和三星電子的利潤也大幅提高，但與 SK 海力士將 10% 營業利潤列入員工獎金的做法不同，之前三星電子一直遵循固定獎金政策。

一名三星前員工透露，三星電子中層員工的年薪可能只有 9,000 萬韓元，獎金為 4,500 萬韓元，但在海力士，獎金卻高達 2.5 億，甚至 3 億韓元。