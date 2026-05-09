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鉅亨速報 - Factset 最新調查：達發(6526-TW)EPS預估下修至21.41元，預估目標價為690元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對達發(6526-TW)做出2026年EPS預估：中位數由22.2元下修至21.41元，其中最高估值22.77元，最低估值19.3元，預估目標價為690元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值22.77(27.59)31.25
最低值19.3(19.3)25.32
平均值21.26(22.37)27.65
中位數21.41(22.2)27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值25,358,00033,999,000
最低值22,209,00025,700,000
平均值23,835,17028,522,250
中位數23,861,00027,195,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS2,900,7632,691,949969,3112,894,333
營業收入
(單位：新台幣千元)		20,926,19519,122,10413,575,56118,781,046

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6526/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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