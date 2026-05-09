鉅亨速報 - Factset 最新調查：達發(6526-TW)EPS預估下修至21.41元，預估目標價為690元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對達發(6526-TW)做出2026年EPS預估：中位數由22.2元下修至21.41元，其中最高估值22.77元，最低估值19.3元，預估目標價為690元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|22.77(27.59)
|31.25
|最低值
|19.3(19.3)
|25.32
|平均值
|21.26(22.37)
|27.65
|中位數
|21.41(22.2)
|27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|25,358,000
|33,999,000
|最低值
|22,209,000
|25,700,000
|平均值
|23,835,170
|28,522,250
|中位數
|23,861,000
|27,195,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|2,900,763
|2,691,949
|969,311
|2,894,333
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,926,195
|19,122,104
|13,575,561
|18,781,046
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6526/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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