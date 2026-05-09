鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估上修至10.29元，預估目標價為156元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2026年EPS預估：中位數由10.21元上修至10.29元，其中最高估值12.24元，最低估值9.25元，預估目標價為156元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值12.24(12.24)13.8713.81
最低值9.25(8.08)10.8813.81
平均值10.39(10.08)11.9713.81
中位數10.29(10.21)11.5613.81

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值9,602,00010,350,00011,698,000
最低值9,037,00010,019,47011,698,000
平均值9,346,74010,239,49011,698,000
中位數9,372,00010,349,00011,698,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS696,380955,244515,5401,405,382
營業收入
(單位：新台幣千元)		7,822,8997,691,0737,121,8249,235,183

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
智伸科135+0.00%
美元/台幣31.429+0.06%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty