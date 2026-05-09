鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估上修至10.29元，預估目標價為156元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2026年EPS預估：中位數由10.21元上修至10.29元，其中最高估值12.24元，最低估值9.25元，預估目標價為156元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|12.24(12.24)
|13.87
|13.81
|最低值
|9.25(8.08)
|10.88
|13.81
|平均值
|10.39(10.08)
|11.97
|13.81
|中位數
|10.29(10.21)
|11.56
|13.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9,602,000
|10,350,000
|11,698,000
|最低值
|9,037,000
|10,019,470
|11,698,000
|平均值
|9,346,740
|10,239,490
|11,698,000
|中位數
|9,372,000
|10,349,000
|11,698,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|696,380
|955,244
|515,540
|1,405,382
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,822,899
|7,691,073
|7,121,824
|9,235,183
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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