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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2026年EPS預估：中位數由9.91元上修至10.04元，其中最高估值12.24元，最低估值8.08元，預估目標價為147.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|12.24(12.24)
|13.87
|最低值
|8.08(8.08)
|9.57
|平均值
|9.77(9.74)
|11.25
|中位數
|10.04(9.91)
|10.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|9,587,000
|10,347,000
|最低值
|8,752,000
|9,927,000
|平均值
|9,203,170
|10,084,120
|中位數
|9,290,000
|10,031,240
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|696,380
|955,244
|515,540
|1,405,382
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,822,899
|7,691,073
|7,121,824
|9,235,183
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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