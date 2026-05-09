鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至26.71元，預估目標價為565元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2026年EPS預估：中位數由26.46元上修至26.71元，其中最高估值29.4元，最低估值24.47元，預估目標價為565元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|29.4(29.4)
|37.47
|48.76
|最低值
|24.47(24.47)
|29.69
|44.43
|平均值
|26.49(26.24)
|33.6
|46.59
|中位數
|26.71(26.46)
|32.59
|46.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|102,885,070
|122,905,070
|137,278,710
|最低值
|84,601,000
|96,637,000
|119,308,200
|平均值
|91,322,840
|106,353,450
|128,293,450
|中位數
|91,235,000
|104,946,000
|128,293,450
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|10,224,657
|8,382,485
|6,061,791
|6,200,335
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|73,399,297
|65,803,607
|58,862,104
|65,784,237
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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