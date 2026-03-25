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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.72元下修至-1.76元，其中最高估值-1.22元，最低估值-2.36元，預估目標價為261.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-1.22(-1.22)
|1.46
|4.01
|3.64
|最低值
|-2.36(-2.36)
|-2.51
|-1.29
|-0.62
|平均值
|-1.82(-1.81)
|-0.61
|0.81
|1.78
|中位數
|-1.76(-1.72)
|-0.59
|1
|1.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|26.93億
|33.46億
|42.36億
|45.67億
|最低值
|26.37億
|30.98億
|35.44億
|42.25億
|平均值
|26.70億
|31.92億
|37.95億
|43.60億
|中位數
|26.71億
|31.87億
|37.46億
|42.97億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-5.21
|-5.57
|-3.78
|-1.53
|-1.52
|營業收入
|6.25億
|8.20億
|10.83億
|16.97億
|23.06億
詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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