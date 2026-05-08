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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)EPS預估下修至-2.11元，預估目標價為100.00元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.85元下修至-2.11元，其中最高估值-1.17元，最低估值-3.2元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-1.17(-1.05)2.876.2110.46
最低值-3.2(-2.76)-1.241.072.96
平均值-2.13(-1.91)0.623.666.95
中位數-2.11(-1.85)0.653.37.44

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.64億19.73億31.82億43.60億
最低值8.28億13.49億20.42億28.20億
平均值9.38億16.02億24.35億33.85億
中位數9.30億16.11億23.90億33.26億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.90-3.26-3.95-2.88-3.78
營業收入6,972萬7,765萬930萬2.22億5.02億

詳細資訊請看美股內頁：
BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBBIO

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BridgeBio Pharma Inc67.45-0.94%

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