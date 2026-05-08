鉅亨速報 - Factset 最新調查：BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)EPS預估下修至-2.11元，預估目標價為100.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.85元下修至-2.11元，其中最高估值-1.17元，最低估值-3.2元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-1.17(-1.05)
|2.87
|6.21
|10.46
|最低值
|-3.2(-2.76)
|-1.24
|1.07
|2.96
|平均值
|-2.13(-1.91)
|0.62
|3.66
|6.95
|中位數
|-2.11(-1.85)
|0.65
|3.3
|7.44
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.64億
|19.73億
|31.82億
|43.60億
|最低值
|8.28億
|13.49億
|20.42億
|28.20億
|平均值
|9.38億
|16.02億
|24.35億
|33.85億
|中位數
|9.30億
|16.11億
|23.90億
|33.26億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.90
|-3.26
|-3.95
|-2.88
|-3.78
|營業收入
|6,972萬
|7,765萬
|930萬
|2.22億
|5.02億
詳細資訊請看美股內頁：
BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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