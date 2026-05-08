盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報11495.73點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日09:36，費城半導體上漲334.74點（或3%），暫報11495.73點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.26%
- 近 1 月：+39.45%
- 近 3 月：+38.67%
- 近 6 月：+60.65%
- 今年以來：+57.57%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲7.96%；高通(QCOM-US)上漲5.03%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲4.73%；和康電訊(MTSI-US)上漲4.72%；科磊(KLAC-US)上漲4.71%。
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