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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Installed Building Products Inc(IBP-US)EPS預估下修至10.37元，預估目標價為257.50元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Installed Building Products Inc(IBP-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.19元下修至10.37元，其中最高估值12.33元，最低估值9.61元，預估目標價為257.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值12.33(12.33)13.1914.5
最低值9.61(10.16)10.3912.6
平均值10.71(11.12)11.7113.66
中位數10.37(11.19)11.6113.88

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值30.82億32.98億33.98億
最低值28.62億28.82億32.49億
平均值29.71億31.07億33.15億
中位數29.72億30.96億32.97億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.017.748.619.109.71
營業收入19.69億26.70億27.79億29.41億29.71億

詳細資訊請看美股內頁：
Installed Building Products Inc(IBP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIBP

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Installed Building Products Inc216.92-27.6%

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