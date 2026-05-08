鉅亨速報 - Factset 最新調查：Installed Building Products Inc(IBP-US)EPS預估下修至10.37元，預估目標價為257.50元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Installed Building Products Inc(IBP-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.19元下修至10.37元，其中最高估值12.33元，最低估值9.61元，預估目標價為257.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.33(12.33)
|13.19
|14.5
|最低值
|9.61(10.16)
|10.39
|12.6
|平均值
|10.71(11.12)
|11.71
|13.66
|中位數
|10.37(11.19)
|11.61
|13.88
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.82億
|32.98億
|33.98億
|最低值
|28.62億
|28.82億
|32.49億
|平均值
|29.71億
|31.07億
|33.15億
|中位數
|29.72億
|30.96億
|32.97億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.01
|7.74
|8.61
|9.10
|9.71
|營業收入
|19.69億
|26.70億
|27.79億
|29.41億
|29.71億
詳細資訊請看美股內頁：
Installed Building Products Inc(IBP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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