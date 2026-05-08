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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Installed Building Products IncIBP-US的目標價調降至257.5元，幅度約11.05%

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Installed Building Products Inc(IBP-US)提出目標價估值：中位數由289.5元下修至257.5元，調降幅度11.05%。其中最高估值320元，最低估值226元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Installed Building Products Inc評價：積極樂觀1位、保持中立13位、保守悲觀1位。

Installed Building Products Inc今(8日)收盤價為216.92元。近5日股價下跌11.05%，標普指數上漲1.78%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股IBP市場預估目標價

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Installed Building Products Inc216.92-27.6%

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