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鉅亨速報 - Factset 最新調查：交易台(TTD-US)EPS預估下修至1.05元，預估目標價為28.00元

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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對交易台(TTD-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.09元下修至1.05元，其中最高估值1.4元，最低估值0.59元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.4(1.4)1.652.112.6
最低值0.59(0.73)0.570.872
平均值1.07(1.1)1.241.522.23
中位數1.05(1.09)1.21.422.1

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值33.36億38.27億44.39億50.33億
最低值31.35億33.03億33.85億33.56億
平均值32.32億36.06億39.45億44.52億
中位數32.32億35.91億39.39億47.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.290.110.370.800.91
營業收入11.96億15.78億19.46億24.45億28.96億

詳細資訊請看美股內頁：
交易台(TTD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSTTD

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