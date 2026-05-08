鉅亨速報 - Factset 最新調查：交易台(TTD-US)EPS預估下修至1.05元，預估目標價為28.00元
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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對交易台(TTD-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.09元下修至1.05元，其中最高估值1.4元，最低估值0.59元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.4(1.4)
|1.65
|2.11
|2.6
|最低值
|0.59(0.73)
|0.57
|0.87
|2
|平均值
|1.07(1.1)
|1.24
|1.52
|2.23
|中位數
|1.05(1.09)
|1.2
|1.42
|2.1
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|33.36億
|38.27億
|44.39億
|50.33億
|最低值
|31.35億
|33.03億
|33.85億
|33.56億
|平均值
|32.32億
|36.06億
|39.45億
|44.52億
|中位數
|32.32億
|35.91億
|39.39億
|47.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.29
|0.11
|0.37
|0.80
|0.91
|營業收入
|11.96億
|15.78億
|19.46億
|24.45億
|28.96億
詳細資訊請看美股內頁：
交易台(TTD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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